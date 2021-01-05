في ذكرى وفاة ممدوح عبد العليم.. تعرف على عدد زوجاته

تحل اليوم 5 يناير ذكرى وفاة الفنان ممدوح عبد العليم، والتي حدثت منذ 4 أعوام.

وتزوج عبد العليم من الفنانة نبيلة كرم وهي فنانة استعراضية ولها بعض الأعمال الدرامية ولكن انفصلا وقرر الزواج من الإعلامية شافكى المنيرى بعد قصة حب وأسفرت عن ابنته الوحيدة.

توفي عبد العليم أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها لمستشفى الأنجلو أمريكان، لكن وافته المنية هناك.