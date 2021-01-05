في ذكرى وفاة سعاد نصر.. تعرف على وصيتها الأخيرة

يحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة القديرة سعاد نصر ، والتى كانت تعد واحدة من أبرز الفنانات الكوميديانات على الساحة الفنية. وفي السطور التالية نكشف أبرز المعلومات عنها : 1- من مواليد حى شبرا . 2- تخرجت من المعهد العالى للفنون المسرحية . 3- اكتشفها المخرج الكبير كرم مطاوع ، ثم قدمت أولى أعمالها الفنية وهو فيلم "الغيرة القاتلة" . 4- تزوجت مرتان ، الأولى من الفنان أحمد عبد الوارث وانجبت منه ولدا وابنة، والثانية من مهندس . 5- توفيت إثر حصولها على جرعة تخدير زائدة ، أثناء إجرائها عملية تجميل . 6- ظلت في غيبوبة لشهور طويلة، وقد أوصت ان يظل أهلها بجوارها لمدة ساعة كاملة بعد دفنها .

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