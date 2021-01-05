في ذكرى ميلاد حاتم ذوالفقار .. تعرف على عدد زيجاته

تحل اليوم 5 يناير ذكرى ميلاد الفنان حاتم ذو الفقار الذي قدم عددا من الاعمال الفنية إلا أنه اشتهر بأدوار الشر.
تزوج حاتم ذو الفقار 3 زيجات، الأولى من "كريمة" ابنة الصحفي الكبير إبراهيم الورداني، والثانية من الفنانة "نورا" شقيقة الفنانة "بوسي"، والثالثة كانت من خارج الوسط الفني، ولم يدم زواجه بأي منهن ولم ينجب منهن ايضا.
تعرض حاتم ذو الفقار في المرحلة الأخيرة من عمره لعدد من الأزمات الصحية، خاصة عقب إصابته في حادث سيارة ترتب عليه إجراءه لعملية تغيير مفصل في أحد ساقيه، ما أثر في قدرته على الحركة وابتعاده عن الأضواء.
في 15 فبراير 2012، توفي حاتم ذو الفقار عن عمر 58 عاما في منزله بالقاهرة، حيث يعيش وحيدا دون زوجة أو أولاد رغم زواجه 3 مرات، وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية.
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