صاحب شخصية هاني في "هذا المساء" يعلق على تصدر مشهده مع أروى جودة التريندات

القاهرة - محمد ابراهيم - علق القنان محمد سليمان صاحب شخصية "هانى" في مسلسل "هذا المساء" على تصدر المسلسل تريندات السوشيال ميديا خلال الساعات القليلة الماضية.

وحينما كتب عبر حسابه على موقع "إنستجرام": "يا ترى المسلسل أول مرة يتذاع ولا أول مرة يتشاف؟ ويا ترى إحنا بنتفرج على الأفلام والمسلسلات العربي والأمريكاني ومن كل بلاد العالم علشان نقلد اللي بنشوفه ولا علشان نفهم الحياة ونشوف الأمور من زوايا وجوانب مختلفة تسمح لنا وتساعدنا على اختيار الأفضل لنا بناء على ثقافتنا وعاداتنا وتقاليدنا.. لازم يكون عندنا وعي وإحنا بنتفرج على الأفلام والدراما علشان التقليد الأعمي بدون تفكير هو كارثة محققة".

يذكر أن مسلسل "هذا المساء" نافس على الفضائيات خلال موسم رمضان 2017 ، قصة وإخراج تامر محسن،

وشارك فى بطولته بجانب أروى جودة كل من إياد نصار، وحنان مطاوع، ومحمد فراج، وأحمد داوود، وهانى عادل، وسمر مرسى، وعدد آخر من الفنانين.

