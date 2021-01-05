"مشكلات عاطفية وشكوى من الوحدة بعد تخلي زملائها عنها".. مسلسل أزمات حورية فرغلي مستمر

حورية فرغلي عادت لإثارة الجدل وتصدر مواقع التواصل بسبب أزماتها وتصريحاتها، وآخرها حديثها عن شعورها بالوحدة بسبب تجاهل زملائها لها بعد مرضها وغيابها عن الأضواء.

حورية فرغلي تثير التعاطف بعد حديثها عن تجاهل الوسط الفني لها

وأثارت حورية فرغلي الجدل بسبب تصريحاتها الأخيرة، والتي كشفت بها عن مرورها بأزمة نفسية بسبب شعورها بالوحدة، وقالت إنه لم يعد يسأل عليها أحد من زملائها الفنانين ومن الوسط الفني بعدما غابت عن الأضواء ولم تقدم أعمال في الفترة الأخيرة، وانتقدت طريقة تعامل الوسط الفني معها بالاهتمام الزائد وقت أعمالها والتجاهل التام بعدما ابتعدت عن الأضواء.

وكشفت حورية فرغلي عن استمرار أزمة أنفها، وقالت إنها ما زالت تعاني من أثر فشل عمليات تجميل أنفها، بعد تعرضها لحادث تسبب في كسره، وقالت إن البعض ما زال مقتنع إلى الآن إنها خضعت لعملية تجميل ولم تتعرض لحادث بأنفها، وعبرت عن معاناتها النفسية بسبب التنمر على شكل أنفها، بالإضافة إلى معاناتها من ضيق التنفس وفقدان حاسة الشم بسبب متاعبها، وأشارت إلى انها اعتزلت الظهور بسبب أزمتها النفسية والتنمر.

حورية فرغلي تجدد هجومها على الوسط الفني

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي تهاجم بها حورية فرغلي الوسط الفني، وسبق وفتحت النار على عدد من زملائها في تصريحات جريئة، ومنها درة ومصطفى شعبان وكذلك ياسمين صبري والتي وصفتها بالمودل وليس ممثلة، ولمحت حورية فرغلي من قبل على وجود مؤامرة ضدها من البعض، وهو ما يفسر قلة أعمالها وغياب الدعاية المناسبة لها.

أزمات صحية وعاطفية في حياة حورية فرغلي

وأثارت حورية فرغلي التعاطف من قبل الجمهور في أكثر من مناسبة، ومنها بسبب أزماتها العاطفية، وكشفت عن انفصال خطيبها عنها بعد عرض فيلمها "كلمني شكراً" بسبب عدم رضاه على دورها في العمل، وكذلك كشفت عن وفاة خطيبها الأول قبل يوم من زفافهما، وأصابها ذلك بأزمة نفسية كبيرة، وكشفت أيضاً عن عدم قدرتها على الإنجاب بسبب تخطيها الأربعين عام واضطرارها لإزالة الرحم بسبب ورم وراثي.

وتصدرت حورية فرغلي مواقع التواصل لفترة بسبب التغير الكبير في شكل أنفها، والذي عرضها للسخرية والتنمر، إلا أنها كشفت عن تعرضها لحادث سقوط من الحصان، وأصيبت بكسر في أنفها، ولكن العمليات الجراحية التي أجرتها فشلت مما سبب لها مضاعفات في أنفها مثل مشاكل التنفس والشم وغيرها، وسبب لها أزمات نفسية أيضاً.