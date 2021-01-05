الفنانة وعد تعلن إصابتها بفيروس كورونا

الفنانة وعد أعلنت اليوم خبر إصابتها بفيروس كورونا، وأقلقت الجمهور على حالتها الصحية بعدما نشرت نتيجة المسحة على مواقع التواصل.

إصابة وعد بفيروس كورونا

وأعلنت الفنانة وعد إصابتها بفيروس كورونا اليوم، ونشرت عبر خاصية ستوري على انستقرام صورة لها، وأكدت أن نتيجة المسحة جاءت إيجابية، وقالت:"الحمد لله على كل حال، طلعت نتيجة الفحص لكورونا إيجابية"، وعادت وطمأنت الجمهور على حالتها الصحية ونشرت صوراً لها في المنزل بعد إعلان إصابتها، وتواصلت مع الجمهور بعد القلق على حالتها الصحية.

الفنانة وعد تقلق الجمهور على حالتها الصحية

وتضامن الجمهور مع وعد فور إعلان إصابتها بفيروس كورونا، وانهالت رسائل الدعم والتضامن معها من الجمهور، وكذلك من عدد من زملائها الفنانين ومنهم المطرب هيثم شاكر الذي علق لها قائلاً:"ألف سلامة عليكي ان شاء الله تعدي على خير"، وجاء ذلك بعد إصابة ابنة وعد في الموجة الأولى بفيروس كورونا، وأقلقت وعد الجمهور وقتها خوفاً من انتقال العدوى إليها.

وأعلنت الفنانة وعد إصابة إبنتها "حسناء" بفيروس كورونا في شهر يوليو الماضي، وقالت وقتها:" حبيبتي بنتي جاتها الكورونا.. الله يرفع عنها ويشفيها ادعولها يا حبيبتي يا حسنا يا قطعة من قلبي استودعك الله.. الله يرفع عنك ولا يضرك ويشفيكى قادر يا كريم"، وأقلقت الجمهور بعدما نشرت عدة أدعية ورسائل إلى ابنتها إلى أن اعلن شفائها بعد أيام.

وعد تشوق الجمهور لأعمالها الجديدة

وشوقت الفنانة وعد الجمهور لأعمالها الجديدة في 2021، وكشفت عن تقديمها لبرنامج جديد على قناة SBC السعودية، ولكن لم تعلن عن تفاصيله بعد، وقالت في تغريدة لها على تويتر:" هوية جديدة، برنامج جديد وبشكلٍ مختلف.. تابعوا واستمتعوا معنا.. قريباً عالوعد علي sbc"، وذلك بعد آخر برامجها الفنية على نفس القناة، بعنوان "نجم السعودية"، والذي شاركت به في لجنة التحكيم لاكتشاف المواهب الفنية.

وشهد عام 2020 عدة أعمال وأنشطة فنية للفنانة وعد وأبرزها طرح ألبومها "وعد 2020" مع شركة "روتانا"، والذي ضم أعمال غنائية متنوعة وبعدة لهجات عربية.