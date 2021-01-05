ماجدة الرومي تنعي إلياس رحباني بكلمات باكية

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الفنانة ماجدة الرومي، الموسيقار اللبناني الراحل إلياس رحباني، الذي وافته المنية عن عمر يناهز الـ83 عامًا وذلك عبر حسابها الرسمي بـ"انستجرام".

وكتبت: "إلياس رحباني كبيرٌ من بلادي خسرته الأغنية اللبنانية والموسيقى العالمية اليوم".

وأكدت أن الراحل وهو من أعطى أجمل الألحان وأبدع، وتميز، وحلق عالياً في سماء الجمالات الموسيقيّة العالمية.

وقالت: "هو من أطلق صوتي والى جانبه العظيم الاستاذ سعيد عقل وذلك بأغنية "عم بحلمك" الرائعة الاستثنائيّة الباقية فينا الى الابد والباقية في خزانة الكنوز الفنيّة اللبنانية ما دمنا ودامت لنا الهويّة الغنائية اللبنانية".