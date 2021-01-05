في ذكرى ميلاد حاتم ذو الفقار .. تعرف على أسباب حبسه

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنان حاتم ذو الفقار الذي قدم عددا من الأعمال الفنية إلا أنه اشتهر بأدوار الشر.
اسمه الحقيقى حاتم محمد محمود راضي، والذي انتقل مع أسرته للإقامة بحي العباسية بالقاهرة، وهناك رغب والده في إلحاقه بالكلية الحربية، إلا أنه تركها في العام التالي مباشرة من أجل تحقيق رغبته بالعمل في المجال الفني، ومن ثم الالتحاق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وبالفعل حقق رغبته وتخرج من المعهد قسم تمثيل وإخراج.
تعرض حاتم ذو الفقار في المرحلة الأخيرة من عمره لعدد من الأزمات الصحية، خاصةً عقب إصابته في حادث سيارة ترتب عليه إجراؤه لعملية تغيير مفصل في أحد ساقيه، ما أثر في قدرته على الحركة وابتعاده عن الأضواء، ولم يستعن به المنتجون أو المخرجون في أي أعمال، ما أثر على نفسيته كثيرًا.
في 15 فبراير 2012، توفي حاتم ذو الفقار عن عمر 58 عامًا في منزله بالقاهرة، حيث يعيش وحيدًا دون زوجة أو أولاد رغم زواجه 3 مرات، وتم دفنه في مسقط رأسه بمحافظة المنوفية، ورغم أنه توفّي يوم 15 فبراير، فظل ميتا في منزله لمدة 3 أيام دون أن يعلم أحد، واكتشف إخوته الوفاة بالمصادفة، بعد اتصالهم به هاتفيا لعدة أيام دون رد، فكانت نهايته مأساوية.
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