أخبار الفن.. محمد أنور يعتذر لـ عمرو دياب بسبب شيماء سيف .. أحمد فلوكس يثير الغموض بمنشور عبر إنستجرام

نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:

شارك الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له تحمل رسالة لجمهوره، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

شارك الفنان محمد أنور فيديو طريف بصحبة الفنانة شيماء سيف، عبر حسابه على "انستجرام" حول موقف كوميدي بينهما، على اغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "يا دلعوا".

انضمت الممثلة وفاء عامر إلى حملة "لا للإهانة"، التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، للحد من ظاهرة إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.

شاركت الفنانة رانيا منصور أحدث ظهور لها باطلالة شتوية كاجوال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.