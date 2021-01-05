نشر موقع "دوت الخليج" على مدار الساعات الماضية عددًا من الأخبار الفنية المهمة، نستعرض أبرزها على النحو التالي:
شارك الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة له تحمل رسالة لجمهوره، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
شارك الفنان محمد أنور فيديو طريف بصحبة الفنانة شيماء سيف، عبر حسابه على "انستجرام" حول موقف كوميدي بينهما، على اغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "يا دلعوا".
انضمت الممثلة وفاء عامر إلى حملة "لا للإهانة"، التي أطلقها الإعلامية بسمة وهبة، للحد من ظاهرة إهانة الشخصيات العامة على مواقع التواصل الاجتماعي.
شاركت الفنانة رانيا منصور أحدث ظهور لها باطلالة شتوية كاجوال، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.
شاركت الفنانة نرمين الفقي متابعيها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام، أحدث اطلالتها بصورتين جديدتين من مسلسلها الجديد الذي يعرض على فضائية ON "لؤلؤ".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أخبار الفن.. محمد أنور يعتذر لـ عمرو دياب بسبب شيماء سيف .. أحمد فلوكس يثير الغموض بمنشور عبر إنستجرام على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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