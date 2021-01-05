نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد منير يستقبل 2021 بأغنيته الجديدة "على فينك يا حبيبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الموزع الموسيقى أمير محروس، "فيديو" بصحبة الكينج محمد منير من الأستديو وذلك عبر حسابه بموقع انستجرام.

وظهر الثتائي خلال تسجيل أغنية "على فينك يا حبيبى"، والتي ستطرح قريبا وتعتبر الأغنية الثانية من ألبوم باب الجمال.

وكتب أمير محروس، عبر حسابه بموقع انستجرام:" إهداء من الكينج محمد منير لـجمهوره العظيم و أغنية جديدة 2021 فينك يا حبيبي خلال ساعات توزيع موسيقي أمير محروس".

وكان الكينج محمد منير، طرح أغنيته الجديدة "باب الجمال"، عبر يوتيوب والأغنية من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل في أول تعاون لهم مع منير، فيما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.