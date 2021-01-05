محمد أنور وشيماء سيف لـ عمرو دياب: إحنا أسفين

شارك الفنان محمد أنور فيديو طريف بصحبة الفنانة شيماء سيف، عبر حسابه على "انستجرام" حول موقف كوميدي بينهما، على اغنية الهضبة عمرو دياب الجديدة "يا دلعوا".
وعلق محمد أنور مازحًا: " احنا اسفين يا عمرو" وتفاعل معهما عدد كبير من متابعيهما عبر السوشيال ميديا، وتعددت تعليقات الجمهور، وكان من أبرزها : "والله انتوا الاتنين عسل .. حبيت الاغنيه بسببكم والله".
وسبق أن أعرب الفنان محمد أنور، عن سعادته بردود الفعل التي تلاقها علي مسلسل "إسعاف يونس" الذى يذاع على منصة WATCH iT بعد عرض حلقتين منه حتى الآن، مشيرا إلى أن ردود الفعل فاقت توقعاته، مضيفا "يا رب يكون فاتحة خير عليا".
مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبد العزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.
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