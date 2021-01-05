فرح الزاهد تحتفل بعيد ميلاد شقيقتها هنا علي طريقتها الخاصة ...شاهد

احتفلت فرح الزاهد بعيد ميلاد شقيقتها الفنانة هنا الزاهد ونشرت صورة لهما عبر خاصية الاستوري على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت فرح على الصورة قائلة :" كل سنة و انتي طيبة يا كل حاجة بالنسبالي بتمنالك سنة كاملة من النجاح والحب".

وتحتفل الفنانة هنا الزاهد اليوم بعيد ميلادها الـ 27، وبدأت علاقة هنا الحقيقية بالفن عام 2014، في عمر العشرين، من خلال فيلم خطة جيمي، ثم مسلسل فرق توقيت مع الفنان تامر حسني.