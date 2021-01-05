في ذكرى وفاته.. ممدوح عبد العليم يبكي على الهواء بسبب فترة حكم الإخوان

تحل اليوم ذكرى وفاة واحد من مبدعي الفن المصري الفنان ممدوح عبد العليم الذي اشتهر وسط زملائه في الوسط الفني بالالتزام والصدق وموهبته التمثيلية الكبيرة، وحزن الكثيرون على رحيله في 5 يناير 2016.
والمعروف عن ممدوح عبد العليم من المقربين له أن دموعه كانت قريبة وتنهمر سريعا، وهذا ما حدث خلال لقائه في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي عندما سأله عن سبب غيابه عن الساحة الفنية لسنوات.
ليرد ممدوح عبد العليم باكيًا: "لم أقدم أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة لأن مصر كانت موجوعة لافتا إلى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية".
وأضاف "انا عيل ودموعي قريبة.. ومقدرش ومصر في جرحها كنت أمثل وزي زي ناس كتير بيحبوا مصر".
وتزوج عبد العليم من الفنانة نبيلة كرم وهى فنانة استعراضية ولها بعض الأعمال الدرامية ولكن انفصلا وقرر الزواج من الإعلامية شافكى المنيرى بعد قصة حب وأسفرت عن ابنته الوحيدة.
توفي عبد العليم أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نقل على أثرها لمستشفى الانجلو أمريكان، لكن وافته المنية هناك.
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