في ذكرى وفاته.. ممدوح عبد العليم يبكي على الهواء بسبب فترة حكم الإخوان

تحل اليوم ذكرى وفاة واحد من مبدعي الفن المصري الفنان ممدوح عبد العليم الذي اشتهر وسط زملائه في الوسط الفني بالالتزام والصدق وموهبته التمثيلية الكبيرة، وحزن الكثيرون على رحيله في 5 يناير 2016.

والمعروف عن ممدوح عبد العليم من المقربين له أن دموعه كانت قريبة وتنهمر سريعا، وهذا ما حدث خلال لقائه في برنامج "بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي عندما سأله عن سبب غيابه عن الساحة الفنية لسنوات.

ليرد ممدوح عبد العليم باكيًا: "لم أقدم أعمال فنية خلال الفترة الأخيرة لأن مصر كانت موجوعة لافتا إلى فترة حكم جماعة الإخوان الإرهابية".



