جارة القمر فيروز تنعي رفيق الدرب إلياس الرحباني . فيديو

نعت الفنانة الكبيرة فيروز، صديقها ورفيق دربها الموسيقار إلياس الرحباني من خلال نشر فيديو له يجمعه بالإخوة الرحبانية وهم يلحنون واحدة من أشهر أغانيهم "هجروا الأحبا الحارة"، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وتوفى الموسيقار اللبناني الكبير الياس الرحباني عن عمر 83 عاما إثر اصابته بفيروس كورونا أمس، الاثنين، وتسبب خبر الوفاة في صدمة لنجوم الغناء اللبناني الذين اعتبروا "الرحباني" إرثا فنيا لبنانيا من الصعب تعويضه.

كتب إلياس الرحباني لفيروز 4 أغانٍ وهي "معك"، "على دلعونا"، "ياي ياي يا ناسيني"، "كان عنا طاحون".

ولحن إلياس الرحباني لـ فيروز عدة أغانٍ من أشهرها؛ "يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون".

وغردت إليسا من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" قائلة: "لبنان كلو عم يخسر ثالث العمالقة من آل رحباني، الموسيقار العظيم إلياس رحباني.. فنان صادق ومحب ومبدع بكل معنى الكلمة، وإنسان ما بيتكرر بفطرتو وموهبتو وأعمالو الخالدة... الله يرحم وكل التعازي لعيلتك الكريمة".

وحرصت كارول سماحة على نعي الرحباني، قائلة عبر حسابها على "تويتر": «رحل الآن كبير من بلادي Fearful face وأخذ معه أجمل حقبة موسيقية في تاريخ الأغنية اللبناني وداعا الياس الرحباني شكرا لعطائك، ولوفائك لوطننا لبنان أعمالك خالدة في الذاكرة والوجدان ،أتقدم بأحر التعازي للعائلة الرحبانية أجمع وبالأخص نينا، جاد وغسان".



كما قدمت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي التي سبق وتعاونت معه في أغنية "بدي عيش"، العزاء في وفاة الرحباني قائلة: "قدّمت الحياة والفرح والحب بكل أعمالك.. الفن اللبناني رح يشتقلك الموسيقار إلياس الرحباني ..الله يرحمك وتكون نفسك بالسما".

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