بالجلباب الصعيدي.. محمد رجب يخطف الأنظار في أحدث ظهور له

نشر الفنان محمد رجب، صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمد رجب، في الصورة بالجلباب الصعيدي وعلق قائلا: "ضربه معلم".

ويواصل محمد رجب تصوير مسلسل «ضربة معلم» على قدم وساق خلال الفترة الحالية، تمهيدًا لتسليم باقي حلقات المسلسل المتبقية، الذي يُعرض حاليًا عبر عبر قناة CBC الفضائية.

ويستكمل محمد رجب، تصوير مشاهد مسلسل «ضربة معلم» خلال الفترة الحالية، في عدة أماكن متفرقة في القاهرة، على أن ينتهي من تصوير المشاهد الأخيرة للمسلسل في أخر شهر ديسمبر الجاري.