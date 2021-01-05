الهضبة بيتغير.. لأول مرة عمرو دياب يتابع أولاده وعددا من النجوم على إنستجرام

في خطوة مفاجئة من النجم الكبير عمرو دياب، قام بمتابعة أولاده الأربعة "نورا وعبد الله، وكنزي وجنا" عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بعدما اكتفى سنوات بمتابعة فقط حساب شركة "ناي" للإنتاج الموسيقي وحساب " دياب اف ام".



وقرر الهضبة متابعة نجمين مفضلين له، هما صديقه الفنان أحمد حلمي وأيضا الفنان اللبناني راغب علامة الذي التقاه قبل يومين في دبي.

ويستعد عمرو دياب لإحياء الحفل المقام ضمن فعاليات مهرجان دبي للتسوق، يوم 22 يناير في استاد دبي الدولي.

وحرصا على تطبيق التباعد الاجتماعي، وضعت الشركة المنظمة للحفل مجموعة شروط لحضوره، إذ قسمت المكان المخصص للجمهور إلى مجموعات تتراوح بين 4 و6 أشخاص.

وطالبت الشركة الحضور بارتداء الكمامات، والخضوع لفحص درجة الحرارة قبل الدخول، ويرفض التصريح بالدخول إذا كانت درجة الحرارة أعلى من 37، 2 درجة مئوية، وناشدت كذلك من لديه أعراض الإصابة بالفيروس عدم الحضور.

وتم طرح تذاكر حفل عمرو دياب عبر الحجز الإلكتروني بإحدى المنصات، إذ قسمت إلى 3 فئات وهي، الـvip وقيمة التذكرة للفرد 875 درهما، على أن يكون الحد الأدنى للحجز تذكرتين، والأقصى 6 تذاكر، والذهبية وقيمتها 665 درهما والحجز بها من 4 إلى 6 تذاكر، والفضية وقيمتها 550 درهما، والحجز من أربع إلى عشر تذاكر.