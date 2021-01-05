أحمد حلمي يجسد شخصية نجيب محفوظ في عمل فني جديد

أعلن الإعلامي خيري رمضان، عن عقد جلسات تجمع بين الفنان أحمد حلمي والكاتب عبد الرحيم كمال لتجسيد شخصية الأديب العالمي الراحل نجيب محفوظ. وأفاد بأنه حصل على المعلومة من مصادر خاصة وأن حلمي يبحث ويقرأ منذ فترة عن هذا الموضوع. وعلق الإعلامي خيري رمضان، على هذه المعلومة قائلا:“ظهور العمل ده خطوة مهمة جدا، وأولا أحمد حلمي رايح سكة تانية وهو فنان موهوب وبقاله فترة بيقرأ”. وتابع: لسه مش عارفين شخصية نجيب محفوظ هتبقى فيلم ولا مسلسل. ولكن اختيار هذه الشخصية خطوة ستشجع نجوم كتير أننا نجسد شخصيات رموزنا اللى كانت لها قيمة كبيرة”.

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