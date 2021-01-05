مينا مسعود يصل القاهرة استعدادًا لتصوير ”في عز الضهر”

وصل النجم المصري العالمي مينا مسعود، إلى مطار القاهرة، استعداداً لتصوير أول بطولة سينمائية مصرية له تحت عنوان "في عز الضهر".
ويعقد صناع العمل جلسات خاصة مع الأبطال لوضع الخطوط الرئيسية، بالإضافة لتحديد المواعيد الفعلية لبدء تصوير الفيلم بعد اكتمال قائمة الأبطال.
ويجسد مينا مسعود خلال أحداث العمل دور مجرم دولي ضمن أحداث الفيلم الذي يدور في إطار أكشن وغموض، حيث خضع في الفترة الماضية لدروس للغة العربية استعدادا لتصوير الفيلم.
ويشارك مسعود في بطولة العمل الذي يكتبه كريم سرور، ومن إخراج مرقس عادل: هنا الزاهد، ميرنا نور الدين، محمد علي رزق، محمد عز، محمود حجازي.
وكانت الشركة المنتجة للفيلم قد طرحت أمس البوستر المبدئي للعمل، الذي يقوم ببطولته الفنان العالمي مينا مسعود في أولي بطولاته المصرية، وظهر مسعود وكأنه يهرب من شيء ما.
جدير بالذكر أن مينا مسعود، كان قد لعب دور البطولة في فيلم "علاء الدين"، مع ويل سميث، وناعومي سكوت، وعرض في منتصف عام 2019.
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