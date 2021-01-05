حتة تانية وشغل خواجات.. شاهد.. روبي تتعاقد على بطولة فيلم وتنتهي من تسجيل أغنيتين

انتهت النجمة روبي من تسجيل أغنيتين من ألبومها الجديد الذي يحمل اسما مؤقتا "حتة تانية"، والذي يتولى إنتاجه منظم الحفلات والمنتج وليد منصور.

وتتعاون روبي في ألبومها الجديد مع العديد من الشعراء والملحنين والموزعين، منهم أيمن بهجت قمر، وتوما ، ومحمد يحيى، وعزيز الشافعي، ومدين، وإيهاب عبد الواحد، وبلال سرور، ورامي سمير، وتميم، وأحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصوير ٢ فيديو كليب من أغاني الألبوم الجديد.

كما تعاقدت روبي على بطولة فيلم سينمائي جديد بعنوان "شغل خواجات"، وهو أيضا من إنتاج وليد منصور وتأليف شادي سلامة.



على جانب آخر، يواصل منصور وفريق عمل فيلم "أهل الكهف" تصوير مشاهد العمل الذي يقوم ببطولته خالد النبوي، وغادة عادل، وخالد الصاوي، ومحمود حميدة، ومحمد ممدوح، ومحمد فراج، وأحمد عيد، وريم مصطفى، ومصطفى فهمي، وبيومي فؤاد، وأحمد فواد سليم، وصبري فوار، وهاجر أحمد، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

وكانت آخر أعمال منصور فيلم "كازبلانكا" للنجم أمير كرارة وغادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة.

وحصل منصور على جائزة أفضل إنتاج عن "كازبلانكا" بمهرجاني دير جست والفضائيات العربية.