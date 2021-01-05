محمد علاء يتزوج أماني كمال في الحلقات المقبلة من مسلسل "الدايرة"

القاهرة - محمد ابراهيم - يشارك الفنان محمد علاء في مسلسل "الدايرة" الذي يُعرض حاليًا على قناة"الحياة"، والمسلسل ينتمي لنوعية الأعمال 45 حلقة، وخلال الحلقات المقبلة يتزوج من الفنانة أماني كمال.

مسلسل "الدايرة" من تأليف محمد عبد المعطي، إخراج أحمد سمير فرج، إنتاج شركة سينرجي، وبطولة أحمد صلاح حسني، إيمان العاصي، إيناس كامل، مي القاضى، إسلام جمال، محمد علي رزق، أحمد جمال سعيد، دنيا المصري، أماني كمال، مها أبو عوف، محمود حافظ، وعماد رشاد.

وفي سياق آخر، يُشارك محمد علاء في فيلم "قمر 14"الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي ويضم 5 خطوط درامية ولكل خط حكاية مختلفه عن الأخرى، وهو من إنتاج شركة السبكي للإنتاج الفني والتوزيع للمنتج أحمد السبكي ومن سيناريو وحوار محمود زهران ومن إخراج هادي الباجوري.

ويُشارك في بطولة الحكاية الأولى غادة عادل، عارفة عبد الرسول، محمد مهران، والحكاية الثانية بطولة أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، محمد جمعة، والحكاية الثالثة بطولة أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، والحكاية الرابعة بطولة دينا الشربينى، أحمد الفيشاوى، محمد علاء، ليلى عز العرب، والخامسة بطولة خالد النبوي، شيرين رضا