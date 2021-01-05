مي العيدان عن تصريحات رانيا يوسف بشأن الحجاب: العيب على أشرف زكي اللي ما أوقفك للحين"

القاهرة - محمد ابراهيم - علقت الإعلامية الكويتية مي العيدان، على تصريحات رانيا يوسف بشأن حديثها بطريقة غير لائقة عن الحجاب، وذلك من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشرت مي العيدان مقطع فيديو لرانيا يوسف من خلال لقائها مع الإعلامي نزار الفارس، وظهرت فيه وهي تقول:"طظ في اي حد مش عاجبه تصريحاتي.. واللي يحصل يحصل"، وعلقت عليه قائلة :"طظ في أي حد مش عاجبه تصريحاتي، واللي يحصل يحصل "الشرهه مو عليج"، بمعنى أنت لا تلام على هذا الشئ أو الخطأ، بل على أشرف زكي اللي ما أوقفك للحين لأنك عار على الفن المصري".

وكان الإعلامي نزار الفارس قد وجه سؤالاً للفنانة رانيا يوسف خلال اللقاء بشأن بروز مؤخرتها في حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي 2020، مما دفعها للرد عليه قائلة: "مؤخرات كل النجمات كانت بارزة، لست الوحيدة لكن مؤخرتي مميزة وحلوة، لما يكون عندك حاجة حلوة بتخبيها ولا بتبينها؟ أنا ببينها، وأما بنعمة ربك فحدث"، وأثار ذلك الرد حالة من الجدل الكبير بين جمهورها.