حورية فرغلي: "الناس قالتلي كلام يجرح.. ومعنديش مناخير" (فيديو)

القاهرة - محمد ابراهيم - قالت الفنانة حورية فرغلي، إنها بخير وبصحة جيدة، ولكن نتيجة الحادث الذي تعرضت له شكلها تغير، مضيفة: "شكلي اتغير، ومش بشم ولا بحس بطعم الأكل، لو حصل حريق بكون خايفة محسش بحريقة الشياط".

وأشارت "حورية"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الثلاثاء، إلى أن الحادث الذي تعرضت له كان مخيفا، مضيفة: "حصان وقع عليا، أنا معنديش مناخير"، معربة عن حزنها لانتشار شائعات أن سبب تغير ملامحها هو إجراء عمليات تجميل، قائلة: "أنا كنت ملكة جمال مصر مش محتاجة أعمل عمليات تجميل".

وأضافت أن ما أحزنها هو ابتعاد الجميع عنها بعد اختفاؤها، معقبة: "محدش بيسأل عني خالص حتى الناس اللي ساعدتهم ووقفت معاهم"، لافتة إلى أنها تعرضت لكلام شديد القسوة بسبب تغير ملامحها، مستطردة: "في ناس قالت عليا شكلك ذميم وخليكي في بيتكم.. أنا بنت والكلام يجرح ويوجع".

وأوصحت أنها في انتظار فتح السفارة الأمريكية حتى تسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية لتجري عملية أخرى في أنفها، منوهة بأنها لا تريد الظهور على جمهورها إلا بعد عودتها لشكلها الذي عرفها به محبيها.

