في عيد ميلادها .. تعرف على عمر هنا الزاهد وشكلها قبل عمليات التجميل | صور

يصادف اليوم الخامس من شهر يناير ، عيد ميلاد الفنانة هنا الزاهد التي تنتمي لمواليد برج الجدي الذين يتميزون بالاجتهاد في العمل وينعكس ذلك على " هنا" التي اصبحت مؤخرا من اهم النجمات الشابات في جيلها.

وتكمل اليوم هنا الزاهد ، عمرها الـ 27 فهي من مواليد 5 يناير 1993، بدأت حياتها الفنية منذ الطفولة بالمشاركة في اعلانات ، ثم فرقة فري بيبي مع المنتج نصر محروس حتى دخلت مجال الفن ، وبدأت تقديم ادوار ثانوية.

واعترفت هنا الزاهد بأنها خضعت لعملية تجميل وحيدة وهي في الانف، وقررت مؤخرا ازالة رسومات التاتو في جسدها بعد وفاة احد المقربين لها.

وعلى صعيد آخر، تشارك هنا الزاهد في السباق الرمضاني المقبل بمسلسل "حلوة الدنيا سكر".. مسلسل تدور فكرته عن 9 قصص مختلفة، كل قصة تعرض في 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من حيث الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل.

المسلسل من إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري، ويضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف.