فيديو ابن حاتم علي يكشف تفاصيل جديدة عن مرض والده المفاجئ ولحظاته الأخيرة

المخرج حاتم علي أحدث خبر رحيله صدمة كبيرة لدى زملائه ومحبيه خاصة بعد وفاته بشكل مفاجيء في القاهرة، وكشفت أسرته عن تفاصيل اللحظات الأخيرة.

ابن حاتم علي يكشف تفاصيل لحظات والده الأخيرة

وكشف ابن المخرج حاتم علي عن تفاصيل وفاة والده في القاهرة منذ أيام، وقال في تصريحات له مع برنامج "ام بي سي تريندينغ" إن والده لم يكن يعاني من أي أمراض أو تاريخ مرضي، ولكنه شعر بمتاعب وآلام في الفترة الأخيرة ولم يخبر بها أحد لأن من عاداته المكابرة على المرض والشكوى، وعرفوا قبل لحظات من وفاته بمتاعبه وطلبه لطبيب.

وقال ابن المخرج حاتم علي في تصريحاته إن والده أصيب بجلطة والتي تسببت بوفاته، وأضاف إنه لم يكن يعاني قبلها من متاعب ولكنه كان مدخن شره، وأشار إلى تواجد والده في القاهرة بسبب عمله في مسلسل جديد، وتحدث شقيق الراحل حاتم علي أيضاً عن لحظاته الأخيرة، وقال إنه تحدث إليه ليلة وفاته بعد معرفته بمتاعبه، وكشف عن عدم رؤيته له منذ عامين ولم يستطع رؤيته للمرة الأخيرة سوى في جنازته.

كاريس بشار تبكي في جنازة حاتم علي

وتحدثت الفنانة كاريس بشار للبرنامج أيضاً ولم تتمالك دموعها أثناء الحديث عن حاتم علي، وقالت إنها نزلت للتواجد في الجنازة باسم كل الجمهور والسوريين الذين لم يستطيعوا المجيء، وأضافت إن عشرة العمر لا تذهب بسهولة، وشهدت الجنازة والعزاء عدة لحظات مؤثرة ومبكية للفنانين في وداع حاتم علي، وانهار الفنان تيم حسن من البكاء وكذلك أمل عرفة ومنى واصف ومكسيم خليل وسلاف فواخرجي وغيرهم من النجوم.

النجوم في عزاء حاتم علي

وشهد عزاء المخرج الراحل حاتم علي تواجد لمعظم نجوم الفن في سوريا وأبرزهم الفنان إيمن زيدان، والذي بدا متأثراً في مقاطع الفيديو والصور المتداولة من العزاء، بالإضافة إلى الفنانين عبد المنعم العمايري وطلال مارديني وباسم ياخور وعباس النوري وبسام كوسا ونضال نجم والمثنى صبح وغيرهم، بالإضافة إلى الإعلامية وفاء الكيلاني التي تواجدت مع زوجها تيم حسن.