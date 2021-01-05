4 نجوم أقلقوا الجمهور على أقاربهم..نقل والد زوجة السقا للمستشفى وحمادة هلال يطلب الدعاء لزوجته

أقلق عدد من النجوم الجمهور اليوم على عدد من أفراد أسرتهم وأقاربهم بسبب أزماتهم الصحية، وعلى رأسهم الفنان أحمد السقا بعد إصابة محمد الصغير والد زوجته مها الصغير بفيروس كورونا، وكذلك حمادة هلال الذي كشف عن أزمة زوجته الصحية.

حمادة هلال يطلب الدعاء لزوجته بعد مرضها

ونشر الفنان حمادة هلال صورة له مع زوجته على حسابه بانستقرام، وطلب من الجمهور الدعاء لها لمساعدتها في تجاوز أزمتها الصحية، وأقلق الجمهور بسبب عدم كشفه عن تفاصيل حالتها، وقال في رسالته:" يارب يشفي ويحفظك ويبارك لي فى عمرك يا حتة من قلبي يا ام عيالي.. أسألكم الدعاء اسما الطيبة الحنينة بنت الأصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها.. ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي".

وتضامن مع زوجة حمادة هلال عدد كبير من جمهوره وكذلك زملائه الفنانين الين دعوا لها بالشفاء، وعلى رأسهم بشرى وإيمان العاصي ومصطفى درويش وطارق الإبياري وغيرهم، وتساءل الجمهور عن الحالة الصحية لزوجة حمادة هلال، خاصة أنه أقلق الجميع بسبب كلماته المؤثرة إليها على انستقرام.

نقل والد زوجة أحمد السقا إلى العناية المركزة

وأصبح محمد الصغير، مصفف الشعر الشهير ووالد مها الصغير زوجة أحمد السقا، أحدث المصابين بفيروس كورونا، ونقل إلى المستشفى أمس بعد تدهور حالته الصحية ووضع في العناية المركزة، ولم يعلق السقا أو زوجته على الأمر أو يكشفا تفاصيل حالته، وأكدت مصادر عدم إصابتها بالفيروس، وتضامنت الفنانة لطيفة مع محمد الصغير، ونشرت صورة له على تويتر وقالت:" يا رب تقويه وتشفيه عشرة العمر الاخ والصديق الوفى المخلص عشرة العمر محمد الصغير".

إصابة والدة أحمد جمال وميرنا نور الدين بفيروس كورونا

وأعلنت الممثلة الشابة ميرنا نور الدين إصابة والدتها بفيروس كورونا، وطلبت من الجمهور الدعاء لها، وقالت في تدوينة لها:"دعواتكم لأمي حبيبي بالشفاء العاجل.. إيجابي كورونا"، ونفس الأمر أعلنه المطرب أحمد جمال منذ أيام بإصابة والدته بالفيروس وقال عبر تويتر:" رجاءً ادعوا لوالدتي ربنا يشفيها (ايجابي كورونا)".