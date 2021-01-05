حورية فرغلي تبكي وتكشف أزمتها الصحية والنفسية:"أتنفس من فمي فقط وفقدت الثقة بسبب التنمر"

حورية فرغلي أطلقت عدة تصريحات مؤثرة اليوم وفي الفترة الأخيرة بسبب حالتها الصحية والنفسية في الفترة الأخيرة، ومعاناتها من عدة متاعب في الأنف بالإضافة إلى معاناتها النفسية بسبب التنمر وتجاهل الوسط الفني لها.

حورية فرغلي: فقدت الشم وأتنفس من فمي وأعيش في عذاب

وتحدثت الفنانة حورية فرغلي عن تفاصيل أزمتها الصحية في الفترة الأخيرة خلال مداخلة لها مع برنامج "مساء DMC"، وقالت إنها تعاني منذ سنوات من كسر بالأنف بسبب سقوط الحصان على وجهها، وتطور الأمر بعد إجراء عدة عمليات فاشلة بالأنف وهو ما غير شكلها وأثر على حالتها الصحية، وأصبحت تتنفس من فمها منذ 3 سنوات، وفقدت حاسة الشم تماماً، ووصفت هذا الأمر بالعذاب.

حورية فرغلي: فقدت ثقتي في نفسي بسبب التنمر

وقالت حورية فرغلي إنها صورت مسلسل "ساحرة الجنوب" وهي تعاني من الأنف ومن ارتفاع درجة حرارتها، وقررت بعد المسلسل الاختفاء تماماً حتى تجري عملية جراحية جديدة وتعود مثل السابق، إلا ان أزمة كورونا جعلتها تتواجد في منزلها طيلة 10 شهور، ولا يوجد سوى طبيب واحد لحالتها في أمريكا ولا تستطيع السفر في الوقت الحالي.

وأضافت حورية فرغلي في تصريحاتها المؤثرة إنها قررت الاختفاء بسبب رغبتها في عدم رؤيتها بهذا الشكل، وكذلك بسبب فقدانها الثقة في نفسها كسيدة وكممثلة بعد تعرضها للسخرية والتعليقات المسيئة والتنمر والتشبيهات على شكل أنفها، وقالت إنها لم ترى وجهها في المرآة منذ عامين تقريباً وتابعت:"صعبانة عليا نفسي"، وكشفت إنها رغم ذلك ما زال الجمهور يتعرف عليها عندما تنزل إلى الشارع.

حورية فرغلي تبكي بسبب تجاهل الوسط الفني لها

ولم تتمالك حورية فرغلي دموعها أثناء حديثها عن معاناتها النفسية، وقالت إنها عندما قررت التوقف عن العمل بسبب أزمتها، لم يتواصل معها أحد من زملائها وأصدقائها وجميع من كانوا يعملون معها منذ سنوات، وشعرت بصدمة بالغة من تجاهل الجميع لها وعدم تقديرها أو السؤال عنها، وأفقدها ذلك ثقتها في نفسها أيضاً لأنها شعرت إنه لا أحد يحبها، وذكرت إنها لم تتلقى أي تهنئة على العام الجديد في وقت كان هاتفها لا يتوقف من المكالمات عندما كانت تعمل.

ولاقت تصريحات حورية فرغلي تعاطف كبير من الجمهور في الفترة الأخيرة بسبب متاعبها النفسية بالتزامن مع أزمتها الصحية والتي بدأت منذ سنوات بتعرضها لحادث تسبب في كسور مضاعفة بأنفها، وهو ما جعل البعض يعتقد إنها أجرت عملية تجميل فاشلة به.