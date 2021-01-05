في ذكرى وفاة ”ممدوح عبد العليم” تعرف على محطات بارزة في مسيرة

تحل اليوم الثلاثاء ذكرى رحيل الفنان ممدوح عبدالعليم، والذى توفي في مثل هذا اليوم من العام 2016، وبهذه المناسبة نقدم لكم أهم وأبرز الأعمال التى قدمها الفنان الراحل.

حيث شارك فيها في أكثر من 30 مسلسلا تلفزيونيا أبرزها الضوء الشارد، وليالي الحلمية، والمصراوية، وخالتى صفية والدير وجمهورية زفتى، وكانت آخر أعماله الدرامية أمام الفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل السيدة الأولى، وتعد شخصية على البدري التى جسدها في الملحمة الدرامية" ليالي الحلمية" هي الأقرب إلى قلبه كما صرح من قبل، وذلك لأنها سمحت له أن ينتمي لعالم الستينيات الذي يعشقه.

أما فيما يخص السينما قدم عبد العليم أيضا الكثير من الأعمال والشخصيات تقارب لثلاثين عملا أيضا لعل أبرزها شخصيته في فيلم بطل من ورق وهي شخصية رامى قشوع التى يشتهر بها حتى الآن والعالقة في أذهان جمهوره ومحبيه، وم أعماله السينمائية أيضا: "الحرافيش، البريء، وداعا ياولدى، وغيرها".

فاز الفنان الراحل بالعديد من الجوائز، حيث حصل على جائزة أفضل وجه جديد عن فيلم "قهوة المواردى"، وكذلك نال جائزة البطولة المطلقة عن فيلم "الخادمة" من مهرجان الإسكندرية.

تزوج عبد العليم من المذيعة شافكى المنيرى، ورحل عن عالمنا مساء يوم الثلاثاء الموافق 5 يناير 2016، أثناء ممارسته التمارين الرياضية بصالة الجيم إثر تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة نقل على إثرها للمستشفى ووافته المنية.