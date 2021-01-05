إصابة المطربة الخليجية وعد بـ كوفيد 19

أعلنت المطربة الخليجية وعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، حيث كتبت على صفحتها الرسمية بموقع الصور والفيديوهات إنستجرام: "الحمد الله على كل حال تأكدت إصابتي وطلعت النتيجة (Positive) دعواتكم". يشار إلى ان المطربة وعد كانت قد طرحت مؤخرا، احدث البوماتها بعنوان "ويلى أحبك"، والذى تقدم خلاله ثلاث أغنيات باللهجة العراقية وأخرى بالمصرية وأخرى بالخليجى، وتتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الملحن وليد سعد، وناصر الصالح، والشاعر خالد تاج الدين، وغيرهم.

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