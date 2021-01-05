ننشر تفاصيل ألبوم روبي الجديد ”حتة تانية”

إنتهت الفنانة روبي، من تسجيل اغنيتن من ألبومها الجديد الذي يحمل اسما مؤقتا «حته تانية» والذي يتولي إنتاجة وليد منصور.

وتتعاون روبي، في البومها الجديد مع العديد من الشعراء، الملحنين والموزعين منهم أيمن بهجت قمر، توما، محمد يحيي وعزيز الشافعي، مدين، ايهاب عبد الواحد، بلال سرور رامي سمير، تميم واحمد إبراهيم.

ومن المقرر أن تشهد الأيام القليلة القادمة تصوير عدد 2 فيديو كليب من أغاني الألبوم الجديد.

على جانب آخر يوصل وليد منصور وفريق عمل فيلم «أهل الكهف» تصوير مشاهد العمل الذي يقوم ببطولته خالد النبوي، غاده عادل، خالد الصاوي، محمود حميدة، محمد ممدوح، محمد فراج، أحمد عيد، ريم مصطفي، مصطفي فهمي، بيومي فؤاد، أحمد فواد سليم، صبري فوار، هاجر أحمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة.