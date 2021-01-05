إصابة عمر الشناوي بحروق في اليد والقدم

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن الفنان عمر الشناوي عن تعرض، يديه وقدميه للإحتراق، بعدما حاول

اخماد النيران التي لحقت بدراجته النارية، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر عمر الشناوي مقطع فيديو حكى فيه عن تفاصيل الحادث الذي تعرض له، مُشيرًا إلى أنه تفاجئ بجرس الإنذار الخاص بدراجته النارية، فظن أن بعض اللصوص يحاولون سرقتها، ولكنه وجد أنها تحترق، فحاول إخماد النيران، فتسبب ذلك في إصابته بحروق في اليد و القدم.

وفي سياق آخر، يُشارك عمر الشناوي في حكاية "قولي لأحمد" المُقرر عرضها ضمن حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" التي تقوم ببطولتها الفنانة هنا الزاهد والتي انتهى السيناريست إياد صالح من كتابتها.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" مكون من تسع قصص مختلفة، كل قصة تعرض في خمس حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف من الكاتب والأبطال مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص، وهو من من تأليف إياد صالح، ضياء محمد، فيدرا أحمد المصري، هشام إسماعيل، هند فايد، محمد جلال، إيهاب بليبل، وأيمن الشايب، إخراج خالد الحلفاوي، إنتاج سينرجي و كريم أبو ذكري.

https://www.instagram.com/p/CJns1DlhAsC/?igshid=y5k63yqzxrsq