رغم مرور 3 أعوام من عرض هذا المساء.. مشهد ده هاني يواصل تصدر التريند لليوم الثاني

تصدر مشهد الفنانة أروى جودة مع محمد سليمان "ده هاني"، في مسلسل "هذا المساء" الذى تم طرحه موسم رمضان عام 2017 مواقع التواصل الاجتماعى.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #هاني ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتقاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .



بتشك فى اخلاصى ثوانى