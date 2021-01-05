احتفالا بعيد ميلاده الـ 65.. عبد الباسط حمودة يغني للجمهور في "هذا الصباح"

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفل المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة، بعيد ميلاده الـ 65 اليوم الثلاثاء 5 يناير، موضحا أن محبة الناس أهم شيء في الحياة بالنسبة له.

أضاف "حمودة" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء مصطفى ببرنامج "هذا الصباح" على قناة إكسترا نيوز، أن الفن الشعبي من أهم جوانب التراث لدينا، قائلا: "الأغنية الشعبية بتمثل حاجات كتير.. بتمثل الوجع والفرح والبهجة وكل الشعور الإنساني.. حتى تلاقي اللي قاعد متضايق يلاقي فيها اللي هو عايزه والمبسوط بيلاقي ده برضو".

أكد حمودة أن أغاني المهرجانات الموجودة حاليا لا علاقة لها بالطرب الشعبي الأصيل، مضيفا: "اللي موجود دلوقت ملوش دعوة بأيامنا إحنا ومحمد طه وأبو دراع ومحمد رشدي ومحمد قنديل وماهر العطار وأحمد عدوية، أسامي ونجوم كبيرة ليها تاريخها.. ومن شب على شيء شاب عليه فمنعرفش نغير طريقتنا ونبقى زي بتوع دلوقت".

واحتفالا بعيد ميلاده، قدّم عبد الباسط حمودة أغنية "يا حلو صبح" بصوته، إهداءً للجمهور عبر برنامج "هذا الصباح".