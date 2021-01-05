بعد إصابتها بالاكتئاب.. أميرة العايدي تدعم حورية فرغلي بهذه الكلمات

وكتبت أميرة العايدي، عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "حورية حبيبتى بحبك اووى، إن شاء الله هتقومى وهتبقي أحسن من الأول إن شاء الله فترة وهتعدى كلنا جنبك يا حبيبتى".



وأضافت: "وكل عام وانتى بصحة جيدة وموجودة بحبك جدًا يا حوريا.. أنا مش عارفة اوصلها خالص الى يعرف لو سمحتم يبعتلى.. ضد التنمر".

وجاءت تصريحاتها الأخيرة التي أعربت خلالها عن حزنها الشديد، إزاء ما بدر من بعض أصدقائها المقربين الذين ابتعدوا عنها الفترة الماضية، بسبب تعرضها لبعض المشاكل بعد العملية الجراحية الأخيرة التى أجرتها في "الأنف".

"دوت الخليج" في التقرير التالي تفاصيل العمليات التي أجرتها حورية فرغلي.

قررت حورية فرغلي معالجة كسر بإجراء جراحات أدت إلى تشوه شكل أنفها وعانت من صعوبة في التنفس وحاستي التذوق والشم كما عانت من آلام مبرحة.

وأجرت حورية فرغلي 7 عمليات تجميل خلال الثلاث سنوات الماضية بسبب حادث سقوطها من أعلى حصان كانت تمتطيه، ومنها عملية استئصال للرحم بسبب أورام ليفية.

وعبرت فرغلي بعد إجرائها العمليات الجراحية عن بالغ حزنها مما واجهته من سخرية وانتقادات لاذعة من البعض، ما أدى إلى تدهور حالتها النفسية قائلة: "هجمل نفسي ليه؟ كنت ملكة جمال مصر سنة 2002".

وأضافت في تصريحات تليفزيونية بحزن بالغ: "قيل لي أنت قميئة وبشعة ولا تقومي بالتمثيل مرة أخرى، لكن أيضا هناك من شجعوني على الاستمرار في التمثيل".

وأعلنت أنها تستعد قريبا لإجراء جراحة جديدة في أنفها على يد طبيب مصري.