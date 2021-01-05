وكانت بداية تلك الخطوة ، هو قضاء الهضبة رأس السنة مع أبنائه "عبد الله وكنزي وجنا" في دبي، ثم قيام عمرو دياب بمتابعة حسابات أبنائه عبر "إنستجرام"، رغم أنه كان يكتفي بمتابعة حساب شركته "ناي" للإنتاج الموسيقي وحساب "دياب إف إم".
وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.
ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد انفصاله عن دينا الشربيني.. كيف تحسنت علاقة عمرو دياب بأبنائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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