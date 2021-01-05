احلى هنا فى مصر.. كريم عفيفى يهنئ هنا الزاهد بـ عيد ميلادها | شاهد

وكان قد انتهى السيناريست إياد صالح من كتابة قصة "قولي لأحمد" وهي احد حكايات مسلسل "حلوة الدنيا سكر" الذي تقوم ببطولته هنا الزاهد.

وتُجسد هنا الزاهد في قصة "قولي لأحمد" دور طبيبة تعمل في قسم الطوارئ بأحد المستشفيات، وفي إحدى الليالي تستقبل سيدة أعمال جاءت للمستشفى بعد تعرضها لحادث كبير، وقبل وفاتها تقوم هذه السيدة بإبلاغ هنا الزاهد سر، سيقوم بتغيير مجرى حياتها، في إطار من التشويق الذي يجمع بين الرومانسية والكوميديا.

يذكر أن أبرز أعمال هنا الزاهد فيلم "الغسالة" الذي عرض مؤخرًا في دور العرض، وتدور أحداث الفيلم حول مدرس فيزياء يجسده أحمد حاتم يتعرض لعدة مشاكل في حياته الشخصية والمهنية، مما يدفعه لاختراع أو تحويل الغسالة لآلة زمن، وينجح في ذلك ويحاول إنهاء كل الصراعات التي تحدث في حياته.