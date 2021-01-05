تصدر مشهد الفنانة أروى جودة مع محمد سليمان "ده هاني"، في مسلسل "هذا المساء" الذى تم طرحه موسم رمضان عام 2017 مواقع التواصل الاجتماعى.

ودشن عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر هاشتاج #هاني ، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تدوالا عبر مواقع التواصل الاجتماعى وتقاعل معه عدد كبير من مستخدمي السوشيال ميديا .

بتشك فى اخلاصى ثوانى

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مشهد ده هاني يواصل تصدر التريند لليوم الثاني من مسلسل ”هذا المساء” على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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