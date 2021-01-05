محمد يسري يهنئ محمد الشرنوبي بعيد ميلاده

القاهرة - محمد ابراهيم - حرص الفنان محمد يسري على تهنئة صديقه الفنان محمد الشرنوبى بمناسبة عيد ميلاده.

ونشر محمد يسري صورة تجمعهما عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام وكتب : عيد ميلاد أخويا وحبيبي كل سنة وأنت طيب يا حمودي ويارب فلة زي ما أنت يا حبيبي وربنا محققلك كل اللي نفسك فيه ديما.

وفي سياق آخر، يُشارك الفنان محمد الشرنوبي في فيلم "قمر 14"، وهو من إخراج هادى الباجوري،والفيلم يضم 5 حكايات، ويُشارك في الحكاية الأولى غادة عادل، كريم فهمي، عارفة عبد الرسول، ومحمد مهران، والثانية أحمد حاتم، أسماء أبو اليزيد، أحمد بدير، ومحمد جمعة، والثالثة أحمد مالك، بيومي فؤاد، مي الغيطي، والرابعة دينا الشربيني، وأحمد الفيشاوي، ومحمد علاء، ليلى عز العرب، والخامسة، خالد النبوي وشيرين رضا