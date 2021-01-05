أعمالك وإبداعاتك ستظل خالدة.. دينا ترثى الموسيقار الياس الرحباني

القاهرة - محمد ابراهيم - نعت الراقصة دينا وفاة الموسيقار الكبير الياس الرحباني الذي رحل عن عالمنا أمس عن عمر ناهز 83 عاماً.

ونشرت دينا صورة للراحل عبر حسابها بموقع إنستجرام ، وكتبت : الياس الرحباني في ذمة الله ، أعمالك وإبداعاتك ستظل خالدة، خالص العزاء للعائلة الرحبانية.

يذكر أن "الرحباني" ملحن و موزع موسيقى وقائد أوركسترا وكاتب أغان، أثرى المكتبة الفنية بمئات الألحان العظيمة والنادرة مع كبار نجوم الطرب في العالم العربي.

قدم إلياس الرحباني أول ألحانه عام 1972 بعنوان "موزاييك الشرق" لسمير حنا، كما قدم العديد من الألحان الشهيرة لكل من جارة القمر السيدة فيروز، والشحرورة صباح ووديع الصافي وماجدة الرومي.

وغنت فيروز العديد من الأغاني من تلحين وتأليف إلياس الرحباني، مثل «يالور حبك، الأوضة المنسية، معك، يا طير الوروار، بيني وبينك، جينا الدار، قتلوني عيونا السود، يا اخوان، منقول خلصنا، ياي ياي يا ناسيني، كان الزمان، كان عنا طاحون».