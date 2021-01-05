حمو بيكا يشوق جمهوره لأغنية جديدة بعنوان "أنا بسرح في عنيكي الجوز"

القاهرة - محمد ابراهيم - شوق مؤدي المهرجانات الشعبية حمو بيكا لعمل غنائي جديد بعنوان "انا بسرح في عنيكي الجوز".

ونشر بيكا صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً:"انتطروا أقوى أغنية في مصر ، أغنية أنا بسرح في عينيكي الجوز حمو بيكا ، أحمد عامر ، مودي أمين ، توزيع زيزو المايسترو".

يشار أن حمو بيكا يستعد لطرح أغنية "وسع للبطل " وهي ديو مشترك مع المطربة سكر ، وهي من كلمات إسلام كابونجا وألحان وتوزيع فيجو الدخلاوي وإخراج الكليب نبيل مكاوي، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.