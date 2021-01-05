فتاة فائقة الجمال.. هل يعيش عمرو دياب قصة حب جديدة ..صور





يذكر أن علاقة عمرو دياب بأبنائه الأربعة "نورا، عبد الله ، كنزي وجنا" بدأت تتحسن بعد انفصاله عن زوجته الفنانة دينا الشربيني بعد نشوب خلافات بينهما وصلت إلى طريق مسدود.

وكانت بداية تلك الخطوة ، قضاء الهضبة رأس السنة مع أبنائه "عبد الله وكنزي وجنا" في دبي، ثم قيامه بمتابعة حساباتهم عبر "إنستجرام"، رغم أنه كان يكتفي بمتابعة حساب شركته "ناي" للإنتاج الموسيقي وحساب "دياب إف إم".

وأكد مصدر مقرب من عمرو دياب، انتهاء علاقته نهائيا بزوجته السابقة الفنانة دينا الشربيني بعد سنوات من العشق والحب.

وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن العلاقة بين الثنائي وصلت لطريق مسدود، وأن الخلافات بينهما يصعب حلها، لاختلاف تام في وجهات النظر.

انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني

ورفض المصدر الكشف عن طبيعة هذه الخلافات التي أدت لانفصال الثنائي الذي وصفه رواد "السوشيال ميديا" بأنه "الأكثر رومانسية في الوسط الفني، وسط تأكيد البعض أن رغبتها في الحمل وإعلان الزواج رسميا هما السبب في انتهاء العلاقة.