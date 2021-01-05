- كنت فاكرة زملائي بيحبوني لكن محدش سأل عليا بعد مرضي.
- أنا عملت 38 عملا في 7 سنين والناس مش بتقف معايا في الشدة.
- تعرضت للتنمر كثيرا بسبب مرضى.
- لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى.
كانت الفنانة حورية فرغلي قالت أمس، الاثنين، إنها تنتظر فتح السفارة الأمريكية للحصول على الفيزا من أجل السفر لإجراء عملية في الأنف.
وأضافت حورية فرغلي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنا كنت فاكرة إن زملائي بيحبوني، ومحدش بيسأل عليا من الوسط الفني بعد مرضي".
وتابعت: "أنا عملت 38 عملا في 7 سنين والناس مش بتقف معايا في الشدة"، وعقبت: "تعرضت للتنمر كثيرا بسبب مرضى لكن أنا بنت ومش متجوزة أو مخطوبة ومش ببص على نفسي في المراية من عامين وفقدت الثقة في نفسي كسيدة".
وأكملت حورية فرغلي: "محدش قدر شغلي في ساحرة الجنوب، وصعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده إلا لما أرجع زي الأول وأنا عندي 44 سنة".
واستطردت: "انا حابسة نفسي بقالي 10 شهور في غرفة نومي، وانا كنت فاكرة إن أصحابي بيحبوني لكن لأ".
وأكملت حورية فرغلي: "لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر فقدت الثقة في نفسي ومحبوسة في البيت.. 8 عناوين مؤثرة لـ حورية فرغلي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.