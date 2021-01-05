فقدت الثقة في نفسي ومحبوسة في البيت.. 8 عناوين مؤثرة لـ حورية فرغلي

أجرت الفنانة حورية فرغلي مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، وجاء من أبرز عناوينه: - كنت فاكرة زملائي بيحبوني لكن محدش سأل عليا بعد مرضي.

- أنا عملت 38 عملا في 7 سنين والناس مش بتقف معايا في الشدة.



- تعرضت للتنمر كثيرا بسبب مرضى.

- أنا بنت ومش متجوزة أو مخطوبة ومش ببص على نفسي في المراية من عامين وفقدت الثقة في نفسي كسيدة.

- صعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده إلا لما أرجع زي الأول وأنا عندي 44 سنة.

- أنا حابسة نفسي بقالي 10 شهور في غرفة نومي، وأنا كنت فاكرة إن أصحابي بيحبوني لكن لأ.

- لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى.

كانت الفنانة حورية فرغلي قالت أمس، الاثنين، إنها تنتظر فتح السفارة الأمريكية للحصول على الفيزا من أجل السفر لإجراء عملية في الأنف.

وأضافت حورية فرغلي، في مداخلة هاتفية بالإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي": "أنا كنت فاكرة إن زملائي بيحبوني، ومحدش بيسأل عليا من الوسط الفني بعد مرضي".

وتابعت: "أنا عملت 38 عملا في 7 سنين والناس مش بتقف معايا في الشدة"، وعقبت: "تعرضت للتنمر كثيرا بسبب مرضى لكن أنا بنت ومش متجوزة أو مخطوبة ومش ببص على نفسي في المراية من عامين وفقدت الثقة في نفسي كسيدة".

وأكملت حورية فرغلي: "محدش قدر شغلي في ساحرة الجنوب، وصعبان عليا نفسي أوي ومش عايزة حد يشوفني كده إلا لما أرجع زي الأول وأنا عندي 44 سنة".

واستطردت: "انا حابسة نفسي بقالي 10 شهور في غرفة نومي، وانا كنت فاكرة إن أصحابي بيحبوني لكن لأ".

وأكملت حورية فرغلي: "لما ناس كتير من الوسط عرفت إني مش هشتغل في الفن لحين إجراء عملية في الأنف كله اختفى".