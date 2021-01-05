سيرين عبد النور تفاجئ جمهورها: السنة الجديدة بدها لوك جديد

وعلّقت سيرين عبد النور قائلة " السنة الجديدة بدها لوك جديد وبدها قرارات جديدة وحازمة خبروني شو آخدين قرار هالسنة تغيرو بشخصيتكن؟".
وجاءت التعليقات كالتالي:
- انتي زي القمر
- ما في قرارات لحد دلوقتي
- أهم حاجه نتغير من جوانا و نتعلم من أخطائنا
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