نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". وعلّقت سيرين عبد النور قائلة " السنة الجديدة بدها لوك جديد وبدها قرارات جديدة وحازمة خبروني شو آخدين قرار هالسنة تغيرو بشخصيتكن؟". وجاءت التعليقات كالتالي: - انتي زي القمر - ما في قرارات لحد دلوقتي - أهم حاجه نتغير من جوانا و نتعلم من أخطائنا اقرأ أيضا: وآخر أعمال الفنانة سيرين مسلسل الهيبة في جزئه الثالث الذي عرض في شهر رمضان 2019 ، بطولة ​تيم حسن​ ومنى واصف ومجموعة كبيرة من الممثلين اللبنانيين والسوريين .

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيرين عبد النور تفاجئ جمهورها: السنة الجديدة بدها لوك جديد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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