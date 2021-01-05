بعد تصدر"ده هاني" التريند.. ماذا قالت أروى جودة عن "هذا المساء" في دوت الخليج |شاهد

عاد مسلسل "هذا المساء" ليتصدر المشهد من جديد بعد مرور أكثر من 3 سنوات على عرضه، بسبب مشهد لـ أروى جودة مع إياد نصار ومحمد سليمان لقبه رواد سوشيال ميديا بـ "ده هاني يا أكرم".

وكان دوت الخليج استضاف الفنانة أروى جودة قبل 4 سنوات لتكريمها عن مسلسل "هذا المساء" وتحدثت عن تجربتها.

تحدثت الفنانة أروى جودة عن تجربتها في مسلسل "هذا المساء" الذي تناول مشكلة القرصنة عبر الإنترنت والمشاكل والكوارث التي تنتج عنها خلال ندوتها في "دوت الخليج"، من أجل تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية.

وقالت أروى: "بعد تجربتي الشخصية مع مسلسل "هذا المساء" أصبحت أشعر بالرعب من فكرة القرصنة وما يسمى بـ"الهاكرز" فإذا صادف وتعطل هاتفي من المستحيل أن أبيعه بل احتفظ به حتى لا يخترق أحد خصوصيتي وصوري الخاصة".

أما عن علاقتها بـ"السوشيال ميديا"، فاعترفت أروى أنها لا تهوي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها تستخدمها لأنها أصبحت جزءا هاما من حياة أي شخص وبالأخص النجوم.