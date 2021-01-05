بعد تصدر"ده هاني" التريند.. ماذا قالت أروى جودة عن "هذا المساء" في دوت الخليج |شاهد

عاد مسلسل "هذا المساء" ليتصدر المشهد من جديد بعد مرور أكثر من 3 سنوات على عرضه، بسبب مشهد لـ أروى جودة مع إياد نصار ومحمد سليمان لقبه رواد سوشيال ميديا بـ "ده هاني يا أكرم".
وكان دوت الخليج استضاف الفنانة أروى جودة قبل 4 سنوات لتكريمها عن مسلسل "هذا المساء" وتحدثت عن تجربتها.
تحدثت الفنانة أروى جودة عن تجربتها في مسلسل "هذا المساء" الذي تناول مشكلة القرصنة عبر الإنترنت والمشاكل والكوارث التي تنتج عنها خلال ندوتها في "دوت الخليج"، من أجل تكريمها عن مجمل أعمالها الفنية.
وقالت أروى: "بعد تجربتي الشخصية مع مسلسل "هذا المساء" أصبحت أشعر بالرعب من فكرة القرصنة وما يسمى بـ"الهاكرز" فإذا صادف وتعطل هاتفي من المستحيل أن أبيعه بل احتفظ به حتى لا يخترق أحد خصوصيتي وصوري الخاصة".
أما عن علاقتها بـ"السوشيال ميديا"، فاعترفت أروى أنها لا تهوي استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ولكنها تستخدمها لأنها أصبحت جزءا هاما من حياة أي شخص وبالأخص النجوم.
وأكدت أنها واجهت صعوبات كثيرة خلال تجسيدها شخصية نائلة في مسلسل "هذا المساء" لأنها بعيدة كل البعد عن شخصيتها الحقيقية، لافتة إلى أنها بذلت مجهودا كبيرا مع المخرج تامر محسن من أجل إخراج الشخصية بها الشكل.
وقالت "جودة": "شخصية نائلة باردة وصلبة وكان عليّ أن أتحكم في أعصابي وانفعالاتي خلال المشاهد التي جمعتني بإياد نصار، فكنا عندما ننفعل أنا وإياد نصار كان تامر محسن يطلب منا أن نهدأ".
وأضافت أن مسلسل "هذا المساء" يعد من أهم التجارب الدرامية التي قدمتها لأنه مليء بالأحداث الإنسانية المشوقة.
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