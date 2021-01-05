نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بكلمات ملئية بالحب.. شيماء سيف تهنئ والداتها بعيد ميلادها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة شيماء سيف علي الإحتفال بعيد ميلاد والداتها وتوجيه لها رسالة تهنئة.

ونشرت شيماء صورة تجمعهما عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات وكتبت :النهاردة احلى يوم فى الدنيا يوم عيد ميلاد قلبى وكل دنيتى احلى ام فى الكون واحن واجدع وارجل ام فى العالم كل سنة وانتى نور حياتى كل سنة وانتى سر سعادتي ووجودى ياكوكو ياحب العمر كله ربنا يباركلى فيكى ويديكى الصحة وطولت العمر والله ياماما لو جبتلك الدنيا كلها تحت رجلك ماهتوفيكى حقك بحبك يانبض قلبى ونور عنيا وملكة حياتى.

وفي سياق آخر، تواصل شيماء سيف تصوير مسلسلها الجديد "في بيتنا روبوت"، وهو بطولة هشام جمال، دلال عبد العزيز، ليلى أحمد زاهر، وهو من تأليف أمين جمال، وإخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج روزناما لهشام جمال.