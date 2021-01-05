في ذكرى وفاة سعاد نصر| محمد صبحي: اشعر باليتم .. والفنانة الراحلة تزوجت مرتين

مر 14 عامًا على رحيل الفنانة سعاد نصر، حيث توفيت في الخامس من شهر يناير عام 2007 بسبب خطأ طبي عند خضوعها لعملية شفط دهون نتيجة جرعة بنج زائدة وهو ما تسبب في دخولها في غيبوبة لمدة عام كامل حيث توفيت عن عمر يناهز 53 عاما.

-اعمال سعاد نصر الفنية :

قدمت سعاد نصر 13 فيلما على مدار مشوارها الفني الذي بدأته عام 1982، ومن اشهر افلامها حدوتة مصرية ، شقة مصر الجديدة، خريف آدم، صايع بحر ، علي سبايسي ، الحياة منتهى اللذة ، جواز بقرار جمهوري واخر افلامها ابو كرتونة.

وفي الدراما يعد مسلسل يوميات ونيس من انجح اعمالها حتى لقبها الجمهور بـ مايسة نسبة الى دورها في المسلسل الذي قدم منه الكثير من الاجزاء.

-محمد صبحي يعبر عن اشتياقه لسعاد نصر :

اعرب الفنان محمد صبحي عن اشتياقه للفنانة سعاد نصر التي شكلت معه ثنائيا فنيا ناجحا ووصف فقدانها بـ " اليتم" ونشر من قبل صورة تجمعهما من اشهر اعمالهما، وعلق :" عندما رحلت سعاد شعرت باليُتم الفنى والإنسانى، كما لو كان جناحى الثانى اتكسر".

-زيحات سعاد نصر :

تزوجت سعاد نصر مرتين الاولى من الفنان احمد عبد الوراث الذي انجبت منه ابنائها طارق وفيروز ثم انفصلا ثم تزوجت من مهندس البترول محمد عبد المنعم.