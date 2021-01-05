نشر موقع "دوت الخليج"، عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي: شاهد.. كريم فهمي يحتفل بعيد ميلاد هنا الزاهد عبر إنستجرام خلي بالِك من الأسد.. شاهد سمية الخشاب تطعم "دب ضخم" احلى هنا فى مصر.. كريم عفيفى يهنئ هنا الزاهد بـ عيد ميلادها | شاهد دعواتكم.. ميرنا نور الدين تعلن إصابة والدتها بفيروس كورونا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موجز السوشيال.. إصابة والدة ميرنا نور الدين بـ كورونا.. حكاية سمية الخشاب والدب على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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