أحمد رزق: تتر مسلسل "في يوم وليلة" بتوقيع إبراهيم الحكمي

كشف الفنان أحمد رزق عن مستجدات مسلسل "في يوم وليلة" المقرر عرضة قريبًا علي أحدي شبكات قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.



أكد رزق بأن المطرب السعودي "إبراهيم الحكمي" قد أنتهي من غناء تتر البداية لمسلسلة "في يوم وليلة" والتي تحمل نفس الإسم وهي من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد وتوزيع أحمد إبراهيم بينما تتر النهاية سيكون إيقاع موسيقي جبلي ملائم للأحداث.



وأوضح رزق أن العمل أوشك علي الإنتهاء من مراحل المونتاج والمكساج ووضع الموسيقى التصويرية لجميع الحلقات استعدادًا لعرضه قريبًا وذلك من خلال المتابعة المستمرة والمتلاحقة دون أنقطاع للمخرجة شيرين عادل منذ بدأ تصوير العمل من عدة أشهر فى العديد من الديكورات الخاصة بالمسلسل.

يذكر أن مسلسل "فى يوم وليلة" يتضمن كوكبة ونخبه من النجوم إلا وهم النجم أحمد رزق، داليا مصطفي، أيتن عامر ، صلاح عبد الله ، نضال الشافعي ، ولاء الشريف، محمد جمعة ، محمد مهران وآخرين بالإضافة إلى مجموعة من ضيوف الشرف وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل.



في سياق متصل يتواجد رزق حاليًا في دولة صربيا لتصوير مشاهدة في مسلسل "القاهرة كابول" والذي يظهر من خلال أحداثة بمثابة ضيف شرف لدية بصمة فنية تضيف إلي العمل المزيد من الإثارة والتشويق.



مسلسل "القاهرة كابول" يضم كوكبة ونخبة من النجوم وهم النجم طارق لطفي ، خالد الصاوي ، فتحي عبد الوهاب ، حنان مطاوع، نبيل الحلفاوى، حسنى شتا، كريم سرور وآخرين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلي رأسهم النجم أحمد رزق وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي ومن سيناريو وحوار عبد الرحيم كمال ومن إخراج حسام علي ومن المقرر عرضه في المائدة الدرامية للسباق الرمضاني المقبل.