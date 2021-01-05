في ذكرى وفاة ممدوح عبدالعليم.. رأى ابنته قبل ولادتها وتعلم العزف من أجل بليغ حمدي

-سبب الوفاة المفاجئة:
توفي عبد العليم أثناء ممارسته للتمارين الرياضية في صالة جيم بنادي الجزيرة في القاهرة، حيث تعرض لأزمة قلبية مفاجئة نُقل على أثرها لمستشفى الأنجلو أمريكان، لكن وافته المنية هناك.
-زيجات ممدوح عبد العليم:
وتزوج عبد العليم من الفنانة نبيلة كرم وهي فنانة استعراضية ولها بعض الأعمال الدرامية ولكن انفصلا وقرر الزواج من الإعلامية شافكي المنيري بعد قصة حب وأسفرت عن ابنته الوحيدة.
-بكاء ممدوح عبد العليم :
المعروف عن ممدوح عبد العليم من المقربين له ان دموعه كانت قريبة وتنهمر سريعا، وهذا ما حدث خلال لقائه في برنامج " بوضوح" مع الإعلامي عمرو الليثي عندما سأله عن سبب غيابه عن الساحة الفنية لسنوات.
ليرد ممدوح عبد العليم باكيًا :"لم أقدم اعمالا فنية خلال الفترة الأخيرة لأن مصر كانت موجوعة، لافتا الى فترة حكم جماعة الاخوان الإرهابية".
-علاقة ممدوح عبد العليم بابنته الوحيدة :
أكد أنه شاهد ابنته الوحيدة "هنا" قبل ولادتها، حيث كان يقوم بإجراء تعديلات فى منزله قبل زواجه، وأثناء غفوته رأى طفلة صغيرة تجري نحوه وتحتضنه، ليتفاجأ بعد ولادة ابنته أنها صورة طبق الأصل من الفتاة التي رآها في الحلم.
وأضاف أن والدته كانت تقول له أثناء حمل زوجته، إنه سينجب ولدًا، لكنه كان على يقين أن الله سيرزقه بنتا.
-حكايته مع بليغ حمدي :
أكد طارق الشناوي، أن الفنان ممدوح عبد العليم عندما عرض عليه هذا الدور وتجسيد حياة الملحن بليغ حمدي أصرّ على تعلم العود والعزف خاصة وأنه لا يجيد مهارات العزف على هذه الآلة.
وأوضح طارق الشناوي، أن العمل الدرامي الخاص بتجسيد الراحل الملحن بليغ حمدى لم يتم عرضه أو يظهر للنور، ولكن هذا الموقف من الراحل الفنان ممدوح عبد العليم تجسد فيه روح التفاني وحب العمل، وهو ما يعد أهم أسرار نجاحه.
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