نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمادة هلال يشارك له صورة مع زوجته ويعلق: "يارب يشفيكي ويحفظك ويباركلي في عمرك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك المطرب حمادة هلال جمهوره ومحبيه بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.

وظهر حمادة بالصورة برفقة زوجته وطالب من جمهوره الدعاء لها وعلق قائلاً:"يارب يشفيكي ويحفظك ويباركلي فى عمرك ياحته من قلبي ياام عيالي اسألكم الدعاء اسما الطيبه الحنينه بنت الاصول اللى طول عمرها تفرح الناس وتيجي على نفسها ‏أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكى".

وفي سياق آخر، طرح حمادة هلال مؤخرًا أغنية "جمالها" مع الفنانة منه عرفة، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا ونسب مشاهدة عالية عبر موقع "يوتيوب"، وهي من كلمات ماجد صبرى وتوزيع مادو صالح وجيتار شريف فهمي، ومن إخراج أحمد عاطف.

