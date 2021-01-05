نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منه فضالي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة الشابة منه فضالي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.
وفي سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.
وظهرت منه بالصورة بضحكة عفوية ، بالكاجول مرتدية شميز أبيض وبنطلون أسود ووضعت ميكب هادئ متناسب مع جمالها وعلقت قائله:" يوما ما عندما تكون الأمور على مايرام ستنظر إلى الوراء وتشعر بالفخر أنك لم تستسلم".
وفي سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.