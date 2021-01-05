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منه فضالي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

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أحمد جودة - القاهرة - شاركت الفنانة الشابة منه فضالي جمهورها ومحبيها بصورة جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستجرام.
 

وظهرت منه بالصورة بضحكة عفوية ، بالكاجول مرتدية شميز أبيض وبنطلون أسود ووضعت ميكب هادئ متناسب مع جمالها وعلقت قائله:" يوما ما عندما تكون الأمور على مايرام ستنظر إلى الوراء وتشعر بالفخر أنك لم تستسلم".


وفي سياق منفصل، كانت آخر أعمال منة فضالي فيلم "زنزانة 7" في دور العرض السينمائية وهو من بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعي وعبير صبري ومايا نصري وإيهاب فهمي وأحمد التهامي وإيمي إسلام ومدحت تيخا، تأليف حسام موسى وإخراج إبرام نشأت.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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