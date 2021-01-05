منه فضالي تخطف قلوب محبيها في أحدث ظهور بـ"إنستجرام"

وظهرت منه بالصورة بضحكة عفوية ، بالكاجول مرتدية شميز أبيض وبنطلون أسود ووضعت ميكب هادئ متناسب مع جمالها وعلقت قائله:" يوما ما عندما تكون الأمور على مايرام ستنظر إلى الوراء وتشعر بالفخر أنك لم تستسلم".